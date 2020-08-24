Два человека сгорели во время пожара в Докшицком районе

Іван Дзедушкін • 24/8/20 10:31 • Здарэнні

Две человеческие жизни унес пожар, произошедший ночью 23 августа в деревне Дормантово Докшицкого района.



В 23:45 пожарным сообщили, что в этой деревне загорелся дом. Когда спасатели прибыли на вызов, изба уже была полностью охвачена огнем. Дом принадлежал 72-летней пенсионерке, с которой жил 64-летний мужчина.

Во время тушения пожара на пепелище пожарные нашли два сильно обгоревших человеческих тела, принадлежат ли они жившим в доме людям, еще предстоит установить экспертам.

В результате пожара огнем бы полностью уничтожен жилой дом. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.