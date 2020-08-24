Два человека сгорели во время пожара в Докшицком районе
Две человеческие жизни унес пожар, произошедший ночью 23 августа в деревне Дормантово Докшицкого района.
В 23:45 пожарным сообщили, что в этой деревне загорелся дом. Когда спасатели прибыли на вызов, изба уже была полностью охвачена огнем. Дом принадлежал 72-летней пенсионерке, с которой жил 64-летний мужчина.
Во время тушения пожара на пепелище пожарные нашли два сильно обгоревших человеческих тела, принадлежат ли они жившим в доме людям, еще предстоит установить экспертам.
В результате пожара огнем бы полностью уничтожен жилой дом. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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