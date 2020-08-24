Прекратить репрессии и провести честные выборы — медики Витебска собрали уже более 200 подписей под открытым письмом

ННВ • 24/8/20 16:02 • Палітыка

Медицинские работники Витебска, одними из первых в стране вступившие в борьбу с COVID-19, составили открытое письмо с требованием проведения новых честных выборов и прекращения политических репрессий.



Под этим письмом, содержащим 8 пунктов, уже подписались 236 медицинских работников Витебска, в основном из Витебской областной клинической больницы, Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Витебской детской областной клинической больницы, Витебской областной клинической инфекционной больницы, а также ряда других учреждений здравоохранения областного центра.

Далее мы приводим текст документа без изменений, как он был передан в редакцию:

Открытое письмо представителей медицинского сообщества г. Витебска

1. Мы, представители медицинского сообщества г. Витебска, граждане Республики Беларусь, работающие в учреждениях здравоохранения г. Витебска и Витебской области.

2. Мы не признаём действительными результаты состоявшихся 09.08.2020 г. выборов Президента Республики Беларусь.

3. Мы требуем проведение новых выборов Президента Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Избирательным кодексом Республики Беларусь, международным стандартам демократических выборов, при участии международных независимых наблюдателей, включением в участковые избирательные комиссии независимых, ранее не участвовавших в них лиц, при новом составе ЦИК РБ.

4. Безотлагательное освобождение и снятие всех обвинений с лиц, признанных политическими заключенными и всех задержанных в ходе мирных протестов.

5. Прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь.

6. Призвать к ответственности по всей строгости закона лиц органов государственных силовых структур, правоохранительных органов, превысивших свои должностные полномочия, а также лиц, участвовавших в фальсификации выборов Президента РБ 09.08.2020г.

7. Немедленно снять все обвинения с задержанных во время мирных акций протеста медицинских работников, полная их реабилитация и привлечение к ответственности лиц, задерживавших и применявших физическое и психологическое насилие над медицинскими работниками в нарушение Женевской конвенции.

8. Прекратить любые преследования альтернативных мнений и высказываний, а также угрозы и запугивание медицинских работников, участвующих в мирных акциях протеста.

Медики все еще продолжают подписываться под этим открытым письмом, редакции «ННВ» собранные подписи были представлены для ознакомления. Они будут опубликованы после завершения сбора подписей, чтобы избежать давления на медперсонал со стороны руководства.

Напомним, что 13 августа витебские медики провели акцию против насилия — неподалеку от областной больницы более трехсот человек выстроились в цепь вдоль улицы Воинов-Интернационалистов. С тех пор люди в белых халатах принимают участие во всех акциях протеста, проходящих в Витебске.