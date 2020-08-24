Трое детей попали в реанимацию в результате ДТП в Полоцком районе. Водитель был пьян
В результате ДТП, произошедшего 21 августа в Полоцком районе, серьезные травмы получили трое детей.
Как сообщает ГАИ, ночью 23-летний водитель «Ford Orion», по предварительной информации, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка опрокинулась.
Пострадали ехавшие в автомобиле в качестве пассажиров трое детей: 7-летний мальчик и две девочки — 12 и 15 лет. Все дети получили травмы, и их пришлось госпитализировать в реанимацию.
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