Трое детей попали в реанимацию в результате ДТП в Полоцком районе. Водитель был пьян

• 24/8/20 12:34 • Здарэнні

В результате ДТП, произошедшего 21 августа в Полоцком районе, серьезные травмы получили трое детей.
Трое детей попали в реанимацию в результате ДТП в Полоцком районе. Фото ГАИ

Как сообщает ГАИ, ночью 23-летний водитель «Ford Orion», по предварительной информации, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка опрокинулась.

Трое детей попали в реанимацию в результате ДТП в Полоцком районе. Фото ГАИ

Пострадали ехавшие в автомобиле в качестве пассажиров трое детей: 7-летний мальчик и две девочки — 12 и 15 лет. Все дети получили травмы, и их пришлось госпитализировать в реанимацию.

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