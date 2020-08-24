В Витебске ребенку отрезало ногу поездом, когда он пытался запрыгнуть на подножку вагона

• 24/8/20 21:13 • Здарэнні

Поезд травмировал 13-летнего мальчика, игравшего у железной дороги в Витебске.
Место происшествия. Фото СК

По предварительным данным Следственного комитета, днем 24 августа подросток в компании друзей играл у железнодорожного полотна. Он попытался запрыгнуть на подножку одного из вагонов движущегося поезда, но не удержался.

Упавшему ребенку колесом вагона отрезало часть ноги. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщается пресс-службой СК.

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