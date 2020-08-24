Витебская афиша с 24.8.2020 по 30.8.2020 года

Ульяна Церашкова • 24/8/20 21:57 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 24 по 30 августа 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

24.08–26.08

"Агент Ева". Боевик, криминал, драма, триллер, США, 18+ (19-50 удл., 21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Думай как собака". Комедия, семейный, США, 6+ (16:05; 9:40 детский). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет): 2,50.

"Начало". Боевик, детектив, драма, триллер, фантастика, Великобритания, США, 12+ (16:25). Цена: 6,30–7,10.

"Красотка в ударе". Комедия, Россия, 12+ (17:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Поезд в Пусан". Триллер, боевик, хоррор, Корея, 18+ (19:15). Цена: 5,70–6,60.

27.08–2.09

"Куриный забег". Анимация, Норвегия, 16+ (9:40 детский, 11:10 детский, удл., 12:40 детский удл., 14:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,30.

"Вратарь галактики". Приключения, фантастика, Россия, 6+ (15:40; 13:20). Цена: 5,70–6,60.

"Тесла". Биографический, драма, исторический, США, 12+ (17:55). Цена: 5,70–6,60.

"Билл и Тед". Комедия, фантастика, США, 16+ (15:35 удл., 19:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, ночной: 7,41–8,58, удл. + 0,30.

"Тень звезды". Мелодрама, Россия, 16+ (21:50, 23:30 – 29.08). Цена: 5,70–6,60, ночной: 7,41–8,58.

"Поезд в Пусан 2: Полуостров". Триллер, боевик, ужасы, Корея, 16+ (17:25, 21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Агент Ева". Боевик, криминал, драма, триллер, США, 18+ (19:55). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Ледяная принцесса". Мультфильм, Германия, Канада 6+ (10:00). Цена: 1,50, детям 6–14 лет – 1,00.

"Птичий дозор". Мультфильм, Германия, США 6+, DVD (11:40). Цена: 1,50, детям 6–14 лет – 1,00.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)

24.08–26.08

"Агент Ева". Боевик, криминал, драма, триллер, США, 18+ (17:05 удл., 19-00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Гренландия". Триллер, экшн, США, 12+ (20:55). Цена: 5,70–6,60.

"Думай как собака". Комедия, семейный, США, 6+ (12:40 детский, 15-20). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Красотка в ударе". Комедия, Россия, 12+ (21:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Мой создатель". Фантастика, Великобритания, 16+ (17:55). Цена: 5,70–6,60.

"Атакан. Кровавая легенда". Ужасы, Россия, 16+ (20:00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

27.08–2.09

"Куриный забег". Анимация, Норвегия, 16+ (11:20 детский, 12:50 детский, удл., 16:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,30.

"Вратарь галактики". Приключения, фантастика, Россия, 6+ (11:15, 17:30, 21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Тесла". Биографический, драма, исторический, США, 12+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Билл и Тед". Комедия, фантастика, США, 16+ (14:20 удл., 23:35 – 29.08). Цена: 5,70–6,60, ночной: 7,41–8,58, удл. + 0,30.

"Тень звезды". Мелодрама, Россия, 16+ (19:45). Цена: 5,70–6,60, ночной: 7,41–8,58.

"Агент Ева". Боевик, криминал, драма, триллер, США, 18+ (17:40). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Гренландия". Триллер, экшн, США, 16+ (15:15, 19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Космическое приключение". Мультфильм, Китай, 6+, DVD (9:40). Цена: 1,50, дети 6–14 лет –1,00.

"Ледяная принцесса". Мультфильм, Германия, Канада 6+ (13:35). Цена: 1,50, детям 6–14 лет – 1,00.

"Птичий дозор". Мультфильм, Германия, США 6+, DVD (9:35). Цена: 1,50, дети 6–14 лет –1,00.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Сказки серого волка". Анимация, Великобритания, 6+.

"Новые мутанты". Фэнтези, экшн, США, 16+.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+.

"Вдова". Ужасы, триллер, Россия, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

20.08 (19:00), 21.08 (19:00) «Метро». Цёмная камедыя са святлом у канцы тунэля. Камерная сцэна.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

26.08 (18:00) «Горад Клоўна Піка».

27.08 (18:00) «Лялечны карагод».

28.08 (18:00) «Цар Ірад».

28.08 (18:00) «Сонейка і сонечныя чалавечкі».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

Внутренний дворик филармонии

26.08 (19:00) Концерт инструментальной музыки «Лунный свет». Татьяна Мовля (цимбалы).

28.08 (19:00) Канцэрт вакальнай групы і аркестра ансамбля танца, музыкі і песні «Талака».

29.08 (11:00) Концерт органной музыки «Космическое путешествие».

31.08 (19:00) «БалаLeto». Октет балалаек «Витебские виртуозы».

29.08 (18:00) Концерт эстрадной музыки «Наше время пришло».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

Выставка «Беларускi алфавiт Томы Пракоф’евай».

Выставка «Витебск-город десантников» (до 15.09).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

Выставка-салон «Витебский художник» (до 31.08).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.11).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей онлайн https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

«Портрет города». Художественный проект (до 30.08).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Образовательный проект об истории города и ВНХУ https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Видеоэкскурсия https://www.youtube.com/watch?v=SKHGtiu1nyo&feature=youtu.be

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Марк Шагал и художники витебского авангарда (из фондов музея, до 13.09).

Оригинальные графические работы М. Шагала (литографии, офорты) из фондов музея (до 27.09).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Разговор по душам». Живопись Валерия Макренкова (до 7.09).

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.

24.08–7.09 (10:00–18:00) Дни открытых дверей.

29.08 (12:00–17:00) «Лагерь живой истории». Интерактивная выставка.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

24.08, 26.08, 28.08 (20:00) Кинопоказы.