Помощь для того, чтобы собрать детей в школу, потребовалась почти 15 тысячам семей Витебщины

ННВ • 25/8/20 13:01 • Адукацыя

Перед началом учебного года пришлось оказать 14 700 семьям Витебской области, на ребенка давали в районе 50 рублей.



На 21 августа семьям, где воспитываются 28 400 детей, перечислили 1 700 000 рублей. Из средств местного бюджета помощь была оказана 8000 многодетных семей (15 700 детей) на сумму 831 500 рублей, то есть немногим более 50 рублей на ребенка. Кроме того по месту работы членов 5600 семей (родители 10 400 детей) выплатили еще 566 300 рублей или около 55 рублей на ребенка, об этом сообщается в телеграм-канале Министерства образования.

Также сейчас в Витебской области проводят благотворительные акции «В школу — вместе», «Соберем портфель вместе», «Ребенок идет в школу» и ряд других направленных на уязвимые категории детей. Их организаторами выступают профкомы, общественные организации и предприятия.