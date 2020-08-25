«Убери камеру и иди на..й!» — милиция разогнала шествие в Витебске

Сяржук Серабро • 25/8/20 21:20 • Палітыка

25 августа милиция разогнала мирное шествие горожан на проспекте Фрунзе в Витебске.



В 19-ю годовщину придания Декларации о независимости Беларуси статуса конституционного закона жители Витебска собрались у пирамиды торгового центра «Марко-Сити». Оттуда небольшая колонна, в которой было немногим более 40 человек, двинулась по проспекту Фрунзе вверх.

Пройдя корпуса медуниверситета и дойдя до 4-й улицы Фрунзе, манифестанты перешли проспект и по его северной стороне направились назад к площади Свободы.

В районе кафе «У Клима» к колонне подъехал синий микроавтобус, из которого выскочили сотрудники ОМОН, которые стали гоняться за разбежавшимися манифестантами. На подмогу к ним прибыл автобус с обычной милицией.

По предварительной информации никого из мужчин поймать милиционерам не удалось, а женщин они задерживать не стали, хотя и отняли у одной из них бело-красно-белый флаг. Уже возвращаясь в автобус, один из сотрудников матерно потребовал у журналиста «ННВ» спрятать фотоаппарат и удалиться.

Напомним, что прошла всего неделя со встречи представителей протестующих с губернатором, на которой власти пообещали не применять силовые методы разгона в отношении мирных протестующих.