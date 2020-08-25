В Белорусской Православной Церкви новый глава, синод освободил митрополита Павла от должности Патриаршего экзарха

ННВ • 25/8/20 17:36 • Рэлігія

Митрополит Минский и Заславский Павел освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси по решению Синода РПЦ.



Сообщение об этом появилось в телеграм-канале председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимира Легойды. В нем говорится, что священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси от отставке и выразил ему благодарность за понесенные труды.

Новым Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополит Павел, возглавлявший Белорусскую Православную Церковь более шести с половиной лет, назначен главой Кубанской митрополии.