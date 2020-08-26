Бастовавшие работники ТРК «Витебск» уволены

Сяржук Серабро • 26/8/20 13:13 • Палітыка

Объявившие забастовку Татьяна Ивановская и Владимир Зайцев больше не работают в телерадиокомпании «Витебск», сегодня они забирают трудовые книжки.



Напомним, что автор и ведущая популярной программы «Время Арт» Татьяна Ивановская и главный инженер ТРК «Витебск» Владимир Зайцев с 24 августа объявили забастовку в знак протеста против фальсификации президентских выборов и политических репрессий.

Два дня они провели в фойе офиса ТРК, однако к работе не приступали. Вчера, по словам Ивановской, юристы принесли им уведомление, в котором от бастующих требовалось либо приступить к исполнению служебных обязанностей, либо уволиться.

— В результате мы выбрали второе и написали заявления. Сейчас забираем трудовые книжки и с завтрашнего дня уже не работаем на телеканале. Что касается планов на будущее, то пока необходимо время, чтобы прийти в себя, а потом нужно думать о поисках новой работы, — поделилась с «ННВ» Татьяна Ивановская.

В своем заявлении бастующие выдвигали несколько требований по урегулированию политической ситуации в Беларуси:

проведения в ближайшее время перевыборов с участием международных и независимых наблюдателей по международным стандартам;

освобождения всех политзаключенных в стране;

разбирательства и справедливого наказания всех сотрудников, допустивших применение силы против мирных демонстрантов и проводивших незаконные задержания граждан.

Подписи под этими требованиями поставили только сами Татьяна Ивановская и Владимир Зайцев, никто из остальных работников ТРК «Витебск» не решился присоединиться к коллегам.