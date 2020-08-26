Ночью произошел пожар на «Нафтане», пять установок были переведены на режим циркуляции

Зоя Машэка • 26/8/20 11:46 • Здарэнні

26 августа в Новополоцке из-за прорыва трубопровода на «Нафтане» произошло факельное горение сероводорода в районе участка №6 цеха №8.



Сообщение о загорании газа из-за разгерметизации трубопровода диметром 300 миллиметров пожарные получили в 2:41. Рабочие завода перевели на режим циркуляции установки «ГиМГК» (гидроочистка и мягкий гидрокрекинг), «Гидроочистка №2», «Гидроочистка №4», «Ректификация» и «Получение серной кислоты».

Пожарные приступили тушению огня, а также охлаждению технологических конструкций и оборудования. Уже в 2:55 загорание удалось ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал.

Технологический процесс «Нафтана» не нарушен, сообщается пресс-службой МЧС. Причина инцидента устанавливается.