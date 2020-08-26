Новополочанин вернулся из командировки, застал дома любовника и забил его до смерти

Іван Дзедушкін • 26/8/20 21:59 • Здарэнні

Ревнивого 50-летнего жителя Новополоцка ждет суд — от побоев умер любовник его сожительницы, которого новополочанин застал дома, вернувшись из командировки.



Вечером 24 августа в городскую больницу доставили избитого 54-летнего мужчину с многочисленными травмами. Не смотря на усилия медиков, потерпевший умер. Милиция выяснила, что побил его другой житель Новополоцка.

Свое поведение задержанный новополочанин объяснил тем, что вернувшись домой после командировки, застал свою сожительницу с любовником. Она набросился на соперника и начал его бить, драка продолжилась и на улице.

Когда напавший отвел душу, и бросил избитого мужчину на улице, очевидцы конфликта вызвали скорую медицинскую помощь и милицию.

В отношении ревнивого новополочанина возбудили уголовное дело, он задержан, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.