Два человека погибли в ДТП под Оршей — легковушка врезалась в автобусную остановку
27 августа «Volkswagen Passat», в котором ехали четыре человека, врезался в автобусную остановку у деревни Митьковщина Оршанского района.
ДТП произошло около 15:00 примерно на середине дороги между Оршей и Дубровно. 47-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехал на автобусную остановку, а затем вылетел в кювет.
В результате аварии на месте ДТП погибли два пассажира «Volkswagen Passat», еще одного пассажира с травмами госпитализировали Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко. Правоохранители устанавливают их личности, о состоянии водителя не сообщается.
На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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