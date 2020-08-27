Два человека погибли в ДТП под Оршей — легковушка врезалась в автобусную остановку

Іван Дзедушкін • 27/8/20 20:32 • Здарэнні

27 августа «Volkswagen Passat», в котором ехали четыре человека, врезался в автобусную остановку у деревни Митьковщина Оршанского района.



ДТП произошло около 15:00 примерно на середине дороги между Оршей и Дубровно. 47-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехал на автобусную остановку, а затем вылетел в кювет.

В результате аварии на месте ДТП погибли два пассажира «Volkswagen Passat», еще одного пассажира с травмами госпитализировали Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко. Правоохранители устанавливают их личности, о состоянии водителя не сообщается.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.