Фура насмерть сбила пешехода в Лепельском районе
Ночью 27 августа в Лепельском районе 47-летний мужчина погиб под колесами большегрузного автомобиля.
Около 4:00 на 145 километре автодороги «Минск-Витебск» 56-летний седельного тягача «DAF» совершил наезд на шедшего по краю проезжей части пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии. По факту наезда проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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