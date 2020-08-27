Фура насмерть сбила пешехода в Лепельском районе

Іван Дзедушкін • 27/8/20 17:05 • Здарэнні

Ночью 27 августа в Лепельском районе 47-летний мужчина погиб под колесами большегрузного автомобиля.



Около 4:00 на 145 километре автодороги «Минск-Витебск» 56-летний седельного тягача «DAF» совершил наезд на шедшего по краю проезжей части пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии. По факту наезда проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.