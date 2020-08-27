После гола полузащитник ФК «Витебск» поднял руки в жесте команды Тихановской — новая традиция белфутбола. Видео

ННВ • 27/8/20 13:54 • Спорт

Одна рука поднята в жесте «Victoria», а другая сжата в кулак — так полузащитник футбольного клуба «Витебск» Сергей Волков выразил свою радость от забитого в ворота «Славии» мяча.



Волков забил гол на 11 минуте матча. На видеозаписи с трансляции матча видно, как после этого футболист поднимет правую руку в жесте «Victoria», а левую — со сжатым кулаком.

Это два жеста, которые используются объединенными штабами, поддерживающими Светлану Тихановскую. После выборов и с началом массовых протестов в Беларуси эти жесты начали использовать футболисты, чтобы отметить забитый в ворота соперников матч.

Так, как пишет «Наша ніва», таким жестом отпраздновали голы футболисты «Ислочи», минского «Динамо» и брестского «Руха». Теперь к новой традиции белорусского футбола присоединились и игроки «Витебска».

На 33-й минуте Денис Теттех из «Славии» сравнял счет, и матч закончился в ничью.