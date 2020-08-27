После вмешательства КГК построили сортир в деревне Оршанского района

ННВ • 27/8/20 14:25 • Здароўе

Вмешательство КГК потребовалось, чтобы возле государственного жилья в деревне Пугляи Оршанского района появился сортир.



Как отмечает КГК в ходе контрольных мероприятий в ряде районов Витебской области были выявлены факты нахождения в ненадлежащем санитарном и техническом состоянии части жилых помещений.

Только после вмешательства Комитета госконтроля местными органами власти начали проводить определенная работа. Так, например, в деревне Пугляи Оршанского района построили надворный туалет, а также установили контейнерную площадку для сбора мусора. В в Ушачском районе после проверки райисполкома начали ремонт государственных домов в агрогородке Кубличи.

Учитывая важность затронутой темы, поднятые вопросы остаются в поле зрения Комитета госконтроля, сообщает пресс-служба ведомства.