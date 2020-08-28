Три участника акции протеста работников IT-индустрии в Витебске получили штрафы

ННВ • 28/8/20 16:08 • Палітыка

26 июня состоялся закрытый суд над четырьмя участниками цепи солидарности, задержанными в Витебске днем ранее. Их дела рассматривали прямо в изоляторе временного содержания.



Всех четверых судья Наталья Кораблина признала виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 23.34 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». Суда задержанные дожидались в ИВС.

Участвовавшие в акции протеста работников IT-индустрии Андрей Дробыш оштрафован на 135 рублей, Константин Клеменок — на 54 рубля, также суд оштрафовал и Яну Шетикуву, державшую национальный бело-красно-белый флаг. Стоявшей с государственным красно-зеленым флагом Анастасии Головинец судья вынесла предупреждение.

Несколько человек, в том числе двое журналистов, были задержаны во время акции «айтишников», но впоследствии отпущены милицией. Их к административной ответственности не привлекали.