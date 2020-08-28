Житель Новополоцка сжег «Mercedes» ушедшей от него девушки

Іван Дзедушкін • 28/8/20 23:21 • Здарэнні

Брошенный девушкой 38-летний житель Новополоцка в отместку сжег ее легковушку.



Как установила милиция, новополочанин попытался наладить отношения с бывшей подругой и поехал к ней в Россоны. В райцентр он приехал глубокой ночью, и разыскал дом девушки на улице Богдановича.

Однако, когда оказалось что девушка непреклонна в своем решении расстаться, мужчина около часа ночи облил ее «Mercedes» легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате пожара огнем в легковушке был поврежден моторный отсек.

В отношении жителя Новоплоцка, который, как сообщает милиция, был несколько раз судм, возбудили уголовное дело.