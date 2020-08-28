Житель Новополоцка сжег «Mercedes» ушедшей от него девушки
Брошенный девушкой 38-летний житель Новополоцка в отместку сжег ее легковушку.
Как установила милиция, новополочанин попытался наладить отношения с бывшей подругой и поехал к ней в Россоны. В райцентр он приехал глубокой ночью, и разыскал дом девушки на улице Богдановича.
Однако, когда оказалось что девушка непреклонна в своем решении расстаться, мужчина около часа ночи облил ее «Mercedes» легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате пожара огнем в легковушке был поврежден моторный отсек.
В отношении жителя Новоплоцка, который, как сообщает милиция, был несколько раз судм, возбудили уголовное дело.
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