На проспекте Черняховского легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дерево

• 29/8/20 12:33 • Здарэнні

Утром 29 августа в Витебске легковой автомобиль столкнулся с деревом на проспекте Черняховского.
На проспекте Черняховского легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дерево. Фото ГАИ

Около 6:00 21-летни водитель «Opel Astra» не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил придорожное дерево и застрял на клумбе.

На проспекте Черняховского легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дерево. Фото ГАИ

Водитель и трое находившихся в легковушке пассажиров не пострадали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

На проспекте Черняховского легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дерево. Фото ГАИ

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 