На проспекте Черняховского легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дерево

Іван Дзедушкін • 29/8/20 12:33 • Здарэнні

Утром 29 августа в Витебске легковой автомобиль столкнулся с деревом на проспекте Черняховского.



Около 6:00 21-летни водитель «Opel Astra» не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил придорожное дерево и застрял на клумбе.

Водитель и трое находившихся в легковушке пассажиров не пострадали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.