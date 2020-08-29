На проспекте Черняховского легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дерево
Утром 29 августа в Витебске легковой автомобиль столкнулся с деревом на проспекте Черняховского.
Около 6:00 21-летни водитель «Opel Astra» не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил придорожное дерево и застрял на клумбе.
Водитель и трое находившихся в легковушке пассажиров не пострадали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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