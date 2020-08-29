«Собирайтесь! Нужно досидеть» — в Витебске милиция приходит к освобожденным жертвам произвольных задержаний

Сяржук Серабро • 29/8/20 12:12 • Палітыка

В Витебске участковые обходят горожан, задержанных на улицах города после выборов, и требуют «досидеть» положенные по приговору суда сутки административного ареста.



Напомним, что 17 августа протестующим сообщили в облисполкоме, что то практически все 700 человек, которые были произвольно задержаны органами в Витебской области в послевыборные дни, освобождены. Тогда за решеткой оставалось 6 человек, которых освободили на следующий день.

Однако теперь, похоже, власти пошли на попятную и собираются отправить освобожденных обратно на нары. Об одном из таких визитов «ННВ» рассказал сварщик Антон Шам, которого задержали поздним вечером 9 августа по дороге в магазин и приговорили к 10 суткам ареста.

28 августа к нему пришел участковый с еще одним сотрудником милиции, они сообщили Антону, что ему предстоит снова отправиться в изолятор временного содержания.

— Сказали «Вам был вынесен приговор 10 суток административного ареста, а вы отбыли только 5. Собирайтесь!», — рассказывает Антон Шам. — Я же им ответил, что обжаловал решение суда, и мне отменили этот приговор. Но пришедшие за мной милиционеры не знали об этом.

После этого сотрудники милиции позвонили в областной суд и убедившись, приговор отменен, а дело отправлено на пересмотр обратно в суд Первомайского района, убрались восвояси не солоно хлебавши.

Антона Шама задержали около 22:00 недалеко от магазина «Соседи» на Московском проспекте, 9/1. В протоколе милиционеры написали, что он кричал лозунги, оскорбляющие президента и хлопал в ладоши. При этом, по словам Антона, в это время он курил и разговаривал по телефону, никаких о том, что необходимо предупреждений разойтись не слышал и в митингах не участвовал.

— Да и не было там митинга никакого. Все оцеплено было ОМОН, люди стояли, но ничего не кричали, плакатов и флагов не было. Я просто хотел зайти в магазин и идти домой, но меня задержали, — говорит горожанин.

После визита правоохранителей Антон Шам позвонил в суд Первомайского района и поинтересовался что происходит. Там, однако, ему сообщили, дело ещё вернулось из областного суда, а почему домой к витеблянину пришла милиция, они не знают.

Возможно таким образом силовики пытаются оказать давление даже на тех, кто обжаловал решения судов. Тем же, кто этого по каким-то причинам не сделал, вероятно, грозит перспектива опять оказаться за решеткой.