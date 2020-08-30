Горел молочный комбинат «Савушкин-Орша», пожарным пришлось тушить 3000 квадратных метров утеплителя

Зоя Машэка • 30/8/20 2:05 • Здарэнні

29 августа загорелся цех молочного комбината «Савушкин-Орша», куда днем ранее прилетал Лукашенко. Пожарные выясняют причины загорания.



Пожар произошел в цеху по производству молочной продукции на улице 1-го Мая в Орше. Из-под крыши цеха шел сильный дым, который был виден из разных районов города.

Спасателям удалось локализовать пожар в 15:43, однако утеплитель кровли тлел на площади 3000 квадратных метров. Ликвидировать это тление пожарные смогли только через несколько часов.

По предварительным данным на техническом этаже цеха проводились работы, произошло загорание строительного мусора, а от него начал тлеть утеплитель. Пострадавших в результате пожара не было, сообщил в facebook официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Напомним, что 28 августа это предприятие посещали Александр Лукашенко и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.