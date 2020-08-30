Как в Витебске проходит 22-й день протестов. Онлайн

Сяржук Серабро • 30/8/20 14:15 • Палітыка

30 августа в Витебске, очевидно, снова ожидаются мирные протесты — милиция уже занимает привычную позицию у площади Победы. «ННВ» постарается рассказать вам, что происходит в городе.





Женщины и девушки города Витебска собираются возле центрального ЗАГСа на Ленина. Многие одеты в красное и белое. К ЗАГСу подошла милиция. Прекрасная колонна двинулась вниз по улице к площади Свободы.

Сегодня в Витебске небольшой дождь.

14.08 К колонне по ходу движения присоединяется много витебчанок с нежными красными и белыми цветами в стиле национального флага Беларуси. Проезжающие машины активно сигналят в поддержку женского марша. В районе площади Свободы точечно стоит милиция с мегафонами и в гражданской одежде.

Стрим с площади Свободы в Витебске.

14.30 Люди вернулись в площади на Ленина. Перешли по пешеходному переходу у здания КГК. К женщинам присоединяются группы из мужчин. Колонна снова развернулась к площади Свододы. Много милиции с мегафонами.

14.40 Горожане собираются на тротуарах вокруг площади Свободы. Аванград выдвинулся в сторону площади Ленина вверх по главной улице города.

14.50 Горожане решили пойти по Фрунзе вверх по улице в сторону Медуниверситета.

14.57 Вперед колонны проехал автобус с милицией. Горожан сопровождает синий микроавтобус скорее всего с наружным милицейским наблюдением. Именно такие автобусы используют силовики по всей Беларуси для захвата мирных протестующих.

Стрим с милицейским микроавтобусом и колонной на Фрунзе.

15.05 Горожане проходят под национальным флагом мимо Медуниверситета, общежитий университета им. Машерова. На нескольких балконах соседи махают колонне бело-красно-белыми стягами.

Около УВД около десяти милиционеров и сотрудников ГАИ. Мокро. Небо затянуло облаками. Люди раскрыли много зонтов.

15.40 Горожане повернули на Смоленскую. Выглянуло солнце. Сотни людей идут вдоль Смоленской улицы и аплодируют.

16.05 Милиция пыталась задержать такси с БЧБ. Вся колонна кинулась выручать водителя. Отпустили без штрафа. Витебчане поддерживают милиционеров: "Молодцы!".

Люди подходят к администрации Октябрьского района. Напомним, что именно глава этого учреждения Сергей Сташевский принуждал избирательную комиссию 25-го участка переписать голоса, отданные в поддержку Светланы Тихановской, в пользу Александра Лукашенко.

16.20 Колонна переходит Московский проспект в сторону проспекта Победы. Много проезжающих машин поддерживают людей продолжительным гудением.

17.00 Около 1000 витебчан прошли маршем по проспекту Победы, повернули на Строителей в сторону Черняховки. Смотрите стрим с проспекта Строителей прямо сейчас!