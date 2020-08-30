Владелице вернули бело-красно-белый флаг, снятый с балкона в Витебске, после того как она написала заявление в СК

Сяржук Серабро • 30/8/20 0:40 • Палітыка

Удалось вернуть бело-красно-белый флаг, который 4 августа при помощи телескопического подъемника сняли с балкона на улице Богдана Хмельницкого. Для этого пришлось написать заявление о краже.



Как рассказала «ННВ» хозяйка квартиры, флаг на балконе появился еще во время фестиваля «Славянский базар в Витебске» — 17 июля. 2 августа его заметил корреспондент нашего издания.

Спустя пару дней после выхода заметки к дому подогнали телескопический подъемник с люлькой, при помощи которого к балкону на третьем этаже подняли человека, который снял национальный флаг.

Флаг владелице вернули, после того, как она обратилась в Следственный комитет с заявлением о краже. Пропавшая с балкона собственность нашлась ЖКХ, правда, состава преступления в действиях работников этой организации, самовольно забравших имущество горожанки, следователи не усмотрели.