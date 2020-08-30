Жители Витебска собирают подписи, чтобы отозвать депутатов, а милиция им мешает
В Витебске развернулась кампания по отзыву депутатов различных уровней, которые, по мнению жителей города, бездействую в условиях политического кризиса в Беларуси.
29 августа горожане хотели собрать подписи, необходимые для инициации этого процесса. Однако в дело вмешалась милиция, которая стала препятствовать вполне законной процедуре.
На Успенской горке неподалеку от собора была задержана волонтерка Елена Кустова. До этого милиция сообщала собравшимся, что они участвуют в несанкционированном мероприятии и через мегафон требовала покинуть место у храма.
Через некоторое время Кустову отпустили из РОВД, куда она была доставлена. Волонтерку предупредили, что за участие в несанкционированных мероприятиях его могут привлечь к административной ответственности — оштрафовать или посадить «на сутки».
После этого активисты пытались продолжить сбор подписей, но из-за давления милиции вскоре вынуждены были покинуть Пушкинскую улицу.
Сейчас в Телеграм созданы группы, где избиратели, желающие инициировать отзыв своего депутата, могут координировать действия. Например:
+ чат для отзыва Виктора Николайкина, избранного по Витебскому Горьковскому избирательному округу № 17;
+ чат для отзыва Татьяны Автуховой, избранной по Витебскому Чкаловскому избирательному округу № 18;
+ чат для отзыва Светланы Гораль, избранной по Витебскому Железнодорожному избирательному округу № 19;
+ чат для отзыва Алексея Егорова, избранного по Витебскому Октябрьскому избирательному округу № 20.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.