Жители Витебска собирают подписи, чтобы отозвать депутатов, а милиция им мешает

Сяржук Серабро • 30/8/20 13:11 • Палітыка

В Витебске развернулась кампания по отзыву депутатов различных уровней, которые, по мнению жителей города, бездействую в условиях политического кризиса в Беларуси.



29 августа горожане хотели собрать подписи, необходимые для инициации этого процесса. Однако в дело вмешалась милиция, которая стала препятствовать вполне законной процедуре.

На Успенской горке неподалеку от собора была задержана волонтерка Елена Кустова. До этого милиция сообщала собравшимся, что они участвуют в несанкционированном мероприятии и через мегафон требовала покинуть место у храма.

Через некоторое время Кустову отпустили из РОВД, куда она была доставлена. Волонтерку предупредили, что за участие в несанкционированных мероприятиях его могут привлечь к административной ответственности — оштрафовать или посадить «на сутки».

После этого активисты пытались продолжить сбор подписей, но из-за давления милиции вскоре вынуждены были покинуть Пушкинскую улицу.

Сейчас в Телеграм созданы группы, где избиратели, желающие инициировать отзыв своего депутата, могут координировать действия. Например:

+ чат для отзыва Виктора Николайкина, избранного по Витебскому Горьковскому избирательному округу № 17;

+ чат для отзыва Татьяны Автуховой, избранной по Витебскому Чкаловскому избирательному округу № 18;

+ чат для отзыва Светланы Гораль, избранной по Витебскому Железнодорожному избирательному округу № 19;

+ чат для отзыва Алексея Егорова, избранного по Витебскому Октябрьскому избирательному округу № 20.