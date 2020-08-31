Через два дня откроют движение по проспекту Строителей в Билево, в связи с этим появится новые маршруты троллейбуса и автобуса

ННВ • 31/8/20 20:53 • Падзеі

Со 2 сентября открывается движение всех видов транспорта по проспекту Строителей в микрорайон Билево, по новому проезду пустят троллейбус и автобусы.



Таким образом, прочти через семь лет, завершится эпопея одного из витебских долгостроев. Напомним, что соединение проспекта Строителей с улицей Генерала Ивановского началось еще в 2013 году.

Вскоре объект был заброшен, а в затопленных котлованах плавали чайки. Возобновились работы только в конце 2017 года, когда по первоначальному проекту по новому участку проспекта должны были мчаться машины.

После возобновления строительства власти надеялись завершить работы в 2019 году, а злосчастный подземный переход у телезавода «Витязь» обещали открыть уже летом 2018 года. Однако, как это обычно бывает в Витебске, сроки постоянно затягивались.

В результате продолжение проспекта Строителей откроется спустя практически семь лет после начала строительства и в заметно урезанном варианте — от строительства троллейбусной контактной сети и тяговой подстанции, заложенных в изначальном проекте, отказались.

По новому участку транспортной сети, соединившему Билево с Витебском во втором месте, запустят два новых маршрута общественного транспорта:

троллейбус № 15, маршрут которого пройдет по ул.33-ей Армии – ул. Генерала Ивановского - пр-т Строителей – пр-т Черняховского – ул. Ленина – ул. Гагарина – Журжево);

автобус № 23А, маршрут которого пройдет по Тулово – ул. Янопольская – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – пр-т Строителей – ул. Чкалова – микрорайон «Медцентр».

Кроме того, с 3 сентября изменят схемы движения уже имеющих городских автобусных маршрутов. Они пройдут по новому участку проспекта Строителей и будут следующими:

№ 33 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Актеров Еременко – ул. Генерала Ивановского – ул. Баграмяна – просп. Московский – ул. Терешковой - ул. Правды – ул. Кирова – рынок Полоцкий – ул. К.Маркса – площ. Пролетарская – ул. М.Горького – ул. Зеленогурская – просп. Черняховского – просп. Строителей – ул. Генерала Ивановского – ул. Короткевича – ул. Богатырева – ул. 33-ей Армии);

№38 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – просп. Строителей – просп. Черняховского – ул. Зеленогурская – ул. М.Горького – площ. Пролетарская – ул. К.Маркса – рынок Полоцкий – ул. Кирова – ул. Правды – ул. Терешковой – просп. Московский – ул. Баграмяна – ул. Генерала Ивановского – ул. Актеров Еременко – ул. Богатырева – ул. 33-ей Армии);

№ 49 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – просп. Строителей – просп. Черняховского – ул. Зеленогурская – Мясокомбинат).

Открытие движения по проспекту Строителей в Билево состоится в 17:00, сообщает сайт горисполкома.