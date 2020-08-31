Мертвым нашли пенсионера, заблудившегося в лесу в Дубровенском районе

Іван Дзедушкін • 31/8/20 12:31 • Здарэнні

Тело 66-летнего пенсионера обнаружили в лесу у деревни Барсуки Дубровенского района спасатели, отправившиеся на его поиски.



30 августа в 19:39 в МЧС поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве мужчине. Его поисками занялись милиционеры и спасатели. В 20:50 мужчину обнаружили, но он был уже мертвым. Причина смерти грибника сейчас устанавливается.

В тот же день 63-летняя пенсионерка заблудилась в лесу у поселка Октябрьский Чашникского района. Потерявшуюся женщину удалось найти через два часа, она в медицинской помощи не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.