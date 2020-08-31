Не только женский марш — протестующие опять прошлись по Витебску. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 31/8/20 0:05 • Палітыка

В воскресенье, 30 августа, в Витебске прошел очередной марш протеста против фальсификации выборов, который изначально планировался как женский, но потом гендерные границы были стёрты.



Участники витебских протестов все больше напоминают журавлей: перед тем, как собраться в колонну они некоторое время кружат по городу, присоединяя все новых и новых участников — точно как журавли собираются в клин.

Не стал исключением и этот день — как только к собравшимся у городского загса девушкам приблизились милиционеры, те снялись с места и спустились вниз по улице Ленина до Синего дома. Постояв немного у пирамиды, манифестанты опять пошли вверх, в сторону площади Победы, но на перекрестке с улицей Шагала опять развернулись и вернулись к площади Свободы.

Во время этого несколько хаотичного движения колонна разрослась с нескольких десятков до нескольких сотен человек, и милиция уже не решалась мешать мирному шествию.

С площади Свободы протестующие пошли по проспекту Фрунзе, этот маршрут, похоже, уже становится традиционным. У здания УВД шествие встретили выстроившиеся милиционеры и патрульные авто с включенными проблесковыми маячками. Однако препятствий манифестантам они чинить не стали.

Во время движения по Смоленской улице произошел инцидент, когда сотрудники ГАИ задержали автомобиль такси, который ехал с бело-красно-белым флагом. Большая часть манифестантов бросилась на противоположную сторону улицы к месту задержания, в результате такси, которым управляла девушка, отпустили. Дальше шли две колонны по обеим улицы.

Они вновь объединились, перейдя улицу Правды. Дойдя до Московского проспекта, колонна пересекла его и направилась по проспекту Победы в сторону проспекта Строителей. Здесь манифестанты повернули на запад и дошли до проспекта Черняховского, по которому двинулись в сторону Лучосы. Постепенно люди стали расходиться.

По различным оценкам в пик массовости в шествии принимали участие до тысячи горожан.