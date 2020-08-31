Водитель легковушки, врезавшейся в остановку в Оршанском районе, был сильно пьян

Іван Дзедушкін • 31/8/20 14:21 • Здарэнні

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Volkswagen Passat», 27 августа врезавшегося в остановку в Оршанском районе. В результате этого ДТП погибли два человека.



По данным следствия, управлявший автомобилем «Volkswagen Passat B3» 47-летний водитель был сильно пьян. Около 15:30 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а потом врезался в автобусную остановку, после этого легковушка вылетела в кювет. В выдыхаемом водителем воздухе согласно тесту оказалось 3,1 промилле алкоголя.

Как сообщали «ННВ», в результате этого ДТП погибли 32-летний и 41-летний пассажиры «Volkswagen», сам водитель и еще два пассажира в возрасте 29 и 30 лет получили травмы и были госпитализированы.

В отношении водителя автомобиля возбудили уголовное дело по части 5 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Мужчина был задержан и допрошен, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.