Более 125,9 миллиона долларов наличными скупили жители Витебщины за лето, спрос на валюту вырос в несколько раз

Сяржук Серабро • 01/9/20 13:53 • Эканоміка

Спрос населения Витебской области на иностранную валюту значительно возрос — только за лето люди приобрели наличность на 125 900 000 долларов в эквиваленте.



В сообщении горисполкома отмечается, что повышенный спрос на иностранную валюту в Беларуси наблюдается с примерно с конца июля. При этом заявляется, цитируем, что фундаментальных факторов, которые бы обуславливали текущую динамику курса, кроме высокого уровня девальвационных ожиданий, нет.

Однако по сравнению с апрелем, когда население приобрело наличной СКВ на 22 200 000 долларов США в эквиваленте, в августе спрос на валюту вырос более чем в два раза — за неполный последний месяц лета скупили 49 700 000 долларов США.

Всего же с 1 июня по 25 августа населением Витебщины было приобретено наличной валюты на 125 900 000 долларов США в эквиваленте (в июне — 33 500 000, в июле — 43 700 000, за 25 дней августа – 49 700 000).

В апреле жители Витебской области купили 22 200 000 долларов США, а в мае — 26 600 000. К сожалению, данные за март, когда в Беларуси наблюдался пик спроса на СКВ, данный по нашему региону не приводятся.

Таким образом, только з пять неполных месяцев 2020 года в Витебской области физические лица приобрели наличной валюты на 175 700 000 долларов США в эквиваленте.

Возникшие проблемы с отсутствием наличной валюты в обменных пунктах и банках в горисполкоме называют техническими и объясняют тем, что банкноты нужно заказывать и привозить из-за границы.

Между тем с начала года курс доллара США по отношению к белорусскому рублю вырос более чем на 55 копеек, что составляет 26,3%.