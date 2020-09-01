Школьники обстреляли из пневматического оружия автобус в Новополоцке

Іван Дзедушкін • 01/9/20 12:42 • Здарэнні

31 августа в результате обстрела в Новополоцке было повреждено одно из стекол автобуса, принадлежащего «Витебскоблавтотранс».



Как установила милиция, в автобус попали две пули, выпущенные из пневматического пистолета местными подростками. Водитель и пассажиры не пострадали.

В этот день в одной из квартир собралась компания подростков, один из мальчишек принес показать друзьям купленный в начале лета в интернет-магазине пневматический пистолет.

Через какое-то время решили пострелять из пневматики, и вышли на балкон квартиры, откуда открыли беспорядочную стрельбу. В результате две пули попали в проезжавший по улице автобус и повредили одно из стекол.

По факту хулиганской выходки школьников милиция начала проверку. Ранее молодые люди в поле зрения правоохранителей не попадали, сообщает официальный представитель Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович.