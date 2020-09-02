На нескольких перекрестках Витебска изменилась главная дорога. Будьте внимательны

ННВ • 02/9/20 14:06 • Падзеі

В связи с введением в строй участка проспекта Строителей до микрорайона Билево изменилась организация дорожного движения на четырех перекрестках.



Так, на пересечении пересечении проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки главной дорогой теперь будет проспект Строителей, а второстепенной, соответственно – улица Петруся Бровки.

Изменения затронут и перекрестки проспекта Строителей с улицами Короткевича, Генерала Ивановского и Старобабиновичским трактом. Главными дорогами на этих пересечениях становятся проспект Строителей и улица Генерала Ивановского, а улица Короткевича и Старобабиновичский тракт – будут второстепенными, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.