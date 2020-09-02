Одноногий мужчина пропал в лесу в Россонском районе, его удалось найти спасателям

Іван Дзедушкін • 02/9/20 13:37 • Здарэнні

1 сентября спасатели получили сообщение, что в лесу у деревни Заборье Россонского района пропал инвалид 1-й группы — у мужчины была ампутирована нога.



Искать заблудившегося 42-летнего мужчину отправились не только спасатели и милиционеры, но и местное население. Найти одноногого грибника удалось через два часа, в медицинской помощи он не нуждался.

В первый день осени спасатели также искали 58-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу у деревни Замошье Сенненского района. Эту женщину нашли через полтора часа, медицинская помощь ей также не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.