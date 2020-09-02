В Витебске открыли долгострои – дорогу и «поземку».

Ігар Мацьвееў • 02/9/20 21:24 • Падзеі

В Витебске 2 сентября открыли новую дорогу в микрорайон Билево. Участок проспекта Строителей длиной 860 метров - от улицы Бровки до улицы Короткевича – строили с 2014 года.

Красную ленточку перерезали губернатор Николай Шерстнев, мэр Вадим Зарянкин и другие чиновники. Первыми новую трассу опробовали авто с красно-зелеными флагами. А после автопарада «За Беларусь!» в Билево пустили общественный транспорт.

На дороге - три полосы движения в каждом направлении. Посередине – 5-метровая зеленая зона. Есть одна велосипедная и две пешеходные дорожки. Вдоль новой трассы поставили пять остановочных павильонов.

Дорогу начали строить в 2014 году, однако из-за отсутствия денег работы надолго застопорились. Возобновились они в 2019-2020 годах.

Магистраль строили с двух сторон: с улицы Петруся Бровки и Старобабиновичского тракта. Работы под железнодорожным мостом проводили, не прекращая движения транспорта.

2 сентября – счастливый день и для многострадального подземного перехода на проспекте Строителей. Его начали строить более 20 лет назад. Галереи перехода возвели еще в 1980-е, потом он был затоплен, там жили рыбы и лягушки. И вот наконец здесь могут ходить люди.

Это четвертый подземный переход в Витебске. По отделке и дизайну он похож на «подземки» на площади Победы, у Летнего амфитеатра и на Московском проспекте.

На открытии магистрали губернатор Николай Шерстнев отметил, что власти и дальше будут уделять внимание спальному микрорайону Билево:

"Вчера мы приняли великолепную школу, в которой будут заниматься 2 тысячи учеников. Но проблема осталась: родители около 250 детей не смогли их сюда устроить из-за недостатка мест. Не снят вопрос и с детскими садами. За 20 лет в Билево ввели в строй всего лишь три детсада, в целом это около 700 мест".

По словам Шерстнева, сейчас на стадии госэкспертизы проект по строительству в Билево детского сада - начальной школы почти на 800 мест. Стройка начнется уже в 2020 году. А сдать объект намерены в 2022-м.

В планах властей также заняться благоустройством и озеленением Билево.