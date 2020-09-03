Еще два человека погибли в ДТП в Оршанском районе — легковушку разнесло в клочья. Видео

Іван Дзедушкін • 03/9/20 15:00 • Здарэнні

Лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса 1 сентября в Оршанском районе унесло жизни двух человек.



Около полудня на 563 километре автодороги М-1 у деревни Корово 28-летний водитель «Honda Civic» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Ford Transit», за рулем которого сидел 49-летний водитель.

В результате лобового столкновения автомобилей водитель легковушки и его 20-летний пассажир погибли на месте ДТП, об этом сообщил телеграм-канал «Милиция Витебщины».

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и МЧС. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 27 августа в этом же районе легковой автомобиль врезался в остановку, тогда погибли два пассажира. Как уже установлено, водитель легковушки был сильно пьян.