КГК Витебской области проведет «горячую линию» о проблемах инфраструктуры вокруг новостроек

ННВ • 03/9/20 14:47 • Эканоміка

8 сентября состоится «горячая линия» Комитета государственного контроля Витебской области для изучения мнения о наличии и качестве минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры в кварталах новостроек.



Как отмечается в сообщении, в предыдущие годы КГК выявлял ряд проблем при строительстве инфраструктуры в районах жилищного строительства, а именно: ввод в эксплуатацию вновь построенных домов без наличия минимальной инфраструктуры, недостаточное финансирование строительства объектов и т.д.

Для выявления подобных фактов 8 сентября будет проводиться «горячая линия» с жителями области для изучения мнения о наличии и качестве минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры при заселении во вновь построенные многоквартирные дома, а также своевременном реагировании застройщиков и исполнительных органов власти при обращении граждан к ним по данным вопросам.

Обращения буду приниматься с 09:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212) 375041, 8 (0212) 376164.