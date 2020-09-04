Двенадцать телят погибло на пожаре коровника в Сенненском районе, коров успели выгнать. Видео

ННВ • 04/9/20 13:25 • Здарэнні

Ночью 3 сентября в деревне Поршни Сенненского района сгорел коровник, принадлежащий крестьянскому фермерскому хозяйству «Агросервис Плюс», погибло 12 телят, но коров удалось спасти.



О загорании коровника пожарным сообщили в 22:18, когда на вызов приехали первые экипажи, здание, построенное в 2013 году, горело открытым пламенем, крыша уже обрушилась.

На момент начала пожара в коровнике содержали 76 коров и 12 телят в возрасте до 2-х месяцев. Работники хозяйства успели выгнать коров на улицу, а телят им спасти не удалось.

В результате пожара в здании на всей площади были уничтожены шиферная крыша и потолочное перекрытие. По факту пожара в КФХ проводится проверка, причина происшествия устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.