Почти 10 000 долларов потратят в октябре на скашивание газонов в Бешенковичском районе

Сяржук Серабро • 04/9/20 14:37 • Экалогія

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило закупку услуг по выкашиванию триммером газонов на территории Бешенковичского района.



Услуги по покосу газонов закупаются на период с 21 сентября по 31 октября текущего года. Скосить предстоит 136 842,1 квадратных метра травы.

Ориентировочная стоимость работ, указанная в запросе ценовых предложений, составляет 26 000 рублей. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.