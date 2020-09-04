Почти 10 000 долларов потратят в октябре на скашивание газонов в Бешенковичском районе

• 04/9/20 14:37 • Экалогія

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило закупку услуг по выкашиванию триммером газонов на территории Бешенковичского района.
Мужчина с триммером косит траву на берегу Витьбы, рядом загорает девушка. Фото Сергея Серебро

Услуги по покосу газонов закупаются на период с 21 сентября по 31 октября текущего года. Скосить предстоит 136 842,1 квадратных метра травы.

Ориентировочная стоимость работ, указанная в запросе ценовых предложений, составляет 26 000 рублей. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.

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