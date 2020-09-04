Пять человек заблудились за минувшие сутки в лесах Витебской области. Поиски шли сразу в трех района

Зоя Машэка • 04/9/20 15:04 • Здарэнні

3 сентября заблудившихся грибников пришлось искать сразу в Бешенковичском, Городокском и Полоцком районах. Всех пятерых удалось найти.



Первым, в 13:00, поступило сообщение о заблудившихся в лесу супругах-пенсионерах возле деревни Евино Городокского района. 64-летних супругов нашли спустя более часа поисков.

В 14:10 спасатели получили сообщение о 69-летней пенсионерке и ее 48-летней дочери, которые заблудились в лесу у деревни Руда Бешенковичского района. На их поиски потратили около часа.

Поздним вечером, в 21:12, возле деревни Гендики Полоцкого района в лесу потерялась еще одна пенсионерка. 76-летнюю женщину смогли найти только на следующий день, 4 сентября.

Все заблудившиеся были обнаружены работниками МЧС. В медицинской помощи не нуждались, сообщает пресс-служба ведомства.