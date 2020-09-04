В Витебском районе пьяный на «Mitsubishi Lancer» устроил лобовое столкновение при обгоне

Іван Дзедушкін • 04/9/20 23:05 • Здарэнні

Лобовое столкновение «Mitsubishi Lancer» и ВАЗ-2121 «Нива» произошло 4 сентября в Витебском районе.



По предварительной информации ГАИ 40-летний водитель «Mitsubishi» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, а в результате чего лоб в лоб столкнулся со встречной «Нивой».

Ударом «Mitsubishi Lancer» выбросило в кювет, а внедорожник перевернулся на проезжей части. Как показало медицинское освидетельствование водителя, выехавшего на встречную полосу, в его крови было 1,5 промилле алкоголя.