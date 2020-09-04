В Витебском районе пьяный на «Mitsubishi Lancer» устроил лобовое столкновение при обгоне
Лобовое столкновение «Mitsubishi Lancer» и ВАЗ-2121 «Нива» произошло 4 сентября в Витебском районе.
По предварительной информации ГАИ 40-летний водитель «Mitsubishi» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, а в результате чего лоб в лоб столкнулся со встречной «Нивой».
Ударом «Mitsubishi Lancer» выбросило в кювет, а внедорожник перевернулся на проезжей части. Как показало медицинское освидетельствование водителя, выехавшего на встречную полосу, в его крови было 1,5 промилле алкоголя.
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