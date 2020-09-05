Поставский райисполком покупает компьютер с игровой видеокартой почти за 2000 долларов

Сяржук Серабро • 05/9/20 16:11 • Эканоміка

Поставский райисполком проводит закупку из одного источника персональной электронной вычислительной машины ориентировочной стоимостью 5000 рублей.



Согласно техническому заданию закупается мощный компьютер с 27-дюймовым дисплеем, восьмиядерным процессором Intel Core i7-9700K, игровой видеокартой Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti D5, 4-террабайтным жестким диском и полутеррабайтным SSD, а также блок бесперебойного питания для него.

ПЭВМ должны поставить поставским чиновникам до 16 сентября. Финансируется закупка компьютера за счет бюджетных средств.

Примечательно, что в названии файлов документации закупки содержится аббревиатура «ROVD». Из этого можно сделать предположение, что техника приобретается для местной милиции.