Снова потерялся грибник — теперь в Полоцком районе
66-летний пенсионер заблудился 4 сентября в лесу у деревни Азино Полоцкого района.
В 21:30 информация о пропавшем мужчине поступила спасателям, они совместно с милицией организовали поиски пенсионера.
Заблудившегося грибника удалось найти в 22:55, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.
Напомним, что днем ранее в Витебской области заблудилось сразу пять человек. Их поиски велись в трех районах Витебщины.
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