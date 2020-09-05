Снова потерялся грибник — теперь в Полоцком районе

Зоя Машэка • 05/9/20 13:57 • Здарэнні

66-летний пенсионер заблудился 4 сентября в лесу у деревни Азино Полоцкого района.



В 21:30 информация о пропавшем мужчине поступила спасателям, они совместно с милицией организовали поиски пенсионера.

Заблудившегося грибника удалось найти в 22:55, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что днем ранее в Витебской области заблудилось сразу пять человек. Их поиски велись в трех районах Витебщины.