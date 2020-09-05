Сотрудники ГАИ стреляли по удиравшему авто в Россонском районе, задержанный водитель оказался мертвецки пьяным

Іван Дзедушкін • 05/9/20 14:58 • Здарэнні

Погоня со стрельбой произошла в ночь 4 на 5 сентября в Россонском районе: сотрудники ГАИ открыли огонь по удиравшему авто.



Около 23:00 по телефону 102 в оперативно-дежурную службу Россонского РОВД сообщили о конфликте жителей деревни Горбачево с людьми, приехавшими к ним на легковушке «Renault».

На вызов направили экипаж ГАИ. По дороге они заметили похожую машину, но водитель не выполнил требования остановиться. Во время преследования автомобиля после неоднократных предупреждений милиционеры открыли огонь по колесам легковушки. В результате были задержаны водитель и двое пассажиров, все жители райцентра.

Медицинское освидетельствование 50-летнего мужчины, сидевшего за рулем «Renault», показало наличие в парах выдыхаемого воздуха 2,4 промилле алкоголя. Кроме того у жителя Россон не было водительского удостоверения.

В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а также в состоянии опьянения, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.