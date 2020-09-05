Витебск готовят к “Дажынкам”. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 05/9/20 10:57 • Грамадства

Планируется, что 26 сентября в Витебске пройдут областные "Дажынкі". Центр города начали готовить к этому мероприятию.

На улице Калинина появились стилизованые клумбы.

На некоторых - надписи на "роднай мове". К примеру, на фигурой деда с васильком написаны слова стихотворения Максима Богдановича: "І тчэ, забыўшыся, рука заміж персідскага ўзора цвяток радзімы васілька". Есть и другие отрывки из белорусских стихотворений.

На улице Замковой можно встретить оригинальные клумбы.