В больнице умерла женщина, пострадавшая на пожаре в Витебске

ННВ • 06/9/20 13:02 • Здарэнні

Пенсионерка, получившая ожоги во время пожара в девятиэтажке на улице Гагарина в Витебске, через пять дней умерла в больнице.



Около обеда 1 сентября начался пожар в квартире на девятом этаже многоэтажного дома №35 корпус 2 на улице Гагарина. Из-за задымления подъезда из квартир на нижних этажах пришлось эвакуировать четырех человек, в том числе — двоих детей.

Когда в горящую квартиру вошло звено газодымозащитной службы, в комнате и кухне пожарные нашли 62-летнюю хозяйку и ее 51-летнюю соседку. Женщины были без сознания. Пострадавших вынесли на улицу и передали медикам. Обе женщины, получившие ожоги, были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу.

Утром 5 сентября 62-летняя женщина, не смотря на усилия медиков, умерла в боьнице от полученных ожогов, сообщается пресс-службой МЧС.