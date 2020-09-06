Витебск на 29-й день протестов против фальсификации выборов. Онлайн о происходящем в городе?

Сяржук Серабро • 06/9/20 13:19 • Палітыка

6 сентября жители Витебска опять собираются протестовать против фальсификации выборов. В городе снова намечается мирное шествие, горожане хотят собраться у Свято-покровской церкви. Мы постараемся постоянно сообщать о том, что происходит на улицах.



13:10 На улице Калинина у площади Победы в Витебске начали сосредотачиваться силовики. Подъехали до боли знакомые горожанам синий микроавтобус и красный автобус, в которых перемещается милиция.