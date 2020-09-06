Витебск на 29-й день протестов против фальсификации выборов. Онлайн о происходящем в городе?

• 06/9/20 13:19 • Палітыка

6 сентября жители Витебска опять собираются протестовать против фальсификации выборов. В городе снова намечается мирное шествие, горожане хотят собраться у Свято-покровской церкви. Мы постараемся постоянно сообщать о том, что происходит на улицах.
Не только женский марш — протестующие опять прошлись по Витебску. Фото Сергея Серебро

13:10 На улице Калинина у площади Победы в Витебске начали сосредотачиваться силовики. Подъехали до боли знакомые горожанам синий микроавтобус и красный автобус, в которых перемещается милиция.

На улице Калинина у площади Победы в Витебске начали сосредотачиваться силовики.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 