Из-за аварии в центре Витебска остановились троллейбусы (Обновлено0
Вечером 7 сентября в Витебске остановилось троллейбусное движение, это произошло из-за аварии в центре города.
Примерно с 18:30 в городе перестали ходить троллейбусы, на остановках собралось много пассажиров. Продолжают курсировать по своим маршрутам только новые машины с возможностью автономного хода.
Как сообщили «ННВ» в диспетчерской филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска», виной остановки троллейбусного движения стал обрыв контактной сети в районе площади Свободы. В 19:20 авария все еще не была устранена.
К 19:50, похоже, последствия аварии устранили и движение троллейбусов в Витебске восстановлено.
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