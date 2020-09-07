Из-за аварии в центре Витебска остановились троллейбусы (Обновлено0

Сяржук Серабро • 07/9/20 19:35 • Здарэнні

Вечером 7 сентября в Витебске остановилось троллейбусное движение, это произошло из-за аварии в центре города.



Примерно с 18:30 в городе перестали ходить троллейбусы, на остановках собралось много пассажиров. Продолжают курсировать по своим маршрутам только новые машины с возможностью автономного хода.

Как сообщили «ННВ» в диспетчерской филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска», виной остановки троллейбусного движения стал обрыв контактной сети в районе площади Свободы. В 19:20 авария все еще не была устранена.

К 19:50, похоже, последствия аварии устранили и движение троллейбусов в Витебске восстановлено.