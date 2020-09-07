Снижение уровня жизни домашних хозяйств Витебской области отмечает даже официальная статистика

Сяржук Серабро • 07/9/20 14:57 • Эканоміка

Во втором квартале 2020 года уменьшились располагаемые ресурсы домашних хозяйств Витебской области. При этом люди вынуждены сразу тратить 95% от заработанного.



Этот показатель включает денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за вычетом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Если в первом квартале располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Витебской области составили 1 214 рублей 50 копеек в месяц, то во втором квартале — уже только 1 206 рублей 80 копеек, что на 7 рублей 70 копеек меньше.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство во втором квартале снизились на 70 копеек и составили 1 147 рублей в месяц. То есть жители Витебщины тратят 95% от полученных доходов.

Из этой суммы 854 рубля 80 копеек (74,5%) приходится на потребительские расходы. Основную часть потребительских расходов составляют затраты на питание — 43,1% (в первом квартале эта доля была чуть меньше — 40,5%). На покупку непродовольственных товаров приходится 31,3% от потребительских расходов, на оплату услуг – 22,4%, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

Примечательно, что в сообщении об уровне жизни домашних хозяйств во II квартале не указано изменение уровня малообеспеченности. В первом же квартале удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности) составил 6,5%.