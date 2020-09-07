Сразу четыре женщины пропали в лесу в Полоцком районе
6 сентября в лесу у деревни Богородицкое Полоцкого района заблудились сразу четыре женщины.
Сообщение о пропавших грибницах поступило в 17:16, на поиски женщин отправились спасатели, милиция и местные жители. Найти заблудившихся удалось в 18:24, их обнаружили пожарные. В медицинской помощи женщины не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.
Последнее время, с началом грибного сезона, не проходит ни дня, чтобы в лесах Витебщины не потерялись люди. Так, 5 числа, также искали четырех женщин, правда, в разных районах: двух в Полоцком, а еще двух — в Городокском.
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