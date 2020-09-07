Сразу четыре женщины пропали в лесу в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 07/9/20 13:53 • Здарэнні

6 сентября в лесу у деревни Богородицкое Полоцкого района заблудились сразу четыре женщины.



Сообщение о пропавших грибницах поступило в 17:16, на поиски женщин отправились спасатели, милиция и местные жители. Найти заблудившихся удалось в 18:24, их обнаружили пожарные. В медицинской помощи женщины не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.

Последнее время, с началом грибного сезона, не проходит ни дня, чтобы в лесах Витебщины не потерялись люди. Так, 5 числа, также искали четырех женщин, правда, в разных районах: двух в Полоцком, а еще двух — в Городокском.