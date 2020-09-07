Воскресные салочки протестующих с милицией в Витебске: черные начинают и проигрывают

Сяржук Серабро • 07/9/20 1:17 • Палітыка

6 сентября милиция в Витебске старалась всячески помешать мирному шествию, при этом своими действиями неоднократно ставила под угрозу жизнь и здоровье горожан. Чтобы избежать насилия и произвольных задержаний, люди были вынуждены бросаться на проезжую часть, и только внимательность витебских водителей позволила избежать ДТП.



Первый кордон милиция выставила у домов №22 и №24 на улице Ленина, правда, еще совсем небольшая группа манифестантов все равно смогла его преодолеть, обойдя цепь рядом с припаркованными машинами. В этот момент, вероятно, был задержан один из протестующих.

Дальше манифестанты, собиравшиеся у Свято-Покровской церкви, дошли до пирамиды торгового центра «Марко-Сити», где соединились с колонной медиков и студентов ветакадемии. Объединенная колонна, постоянно увеличиваясь в численности, перешла к площади Свободы и проспекту Фрунзе стала подыматься вверх.

Очередной кордон силовиков ожидал мирных демонстрантов на пересечении проспекта Фрунзе и 5-й улицы Фрунзе, здесь были перекрыты тротуары с двух сторон проспекта. Люди переправились с северной стороны на южную и двинулись назад — в центр города. В этот момент в колонне могло находиться около тысячи человек, вероятно — максимальное количество людей в этот день.

Когда манифестанты спустились к площади Свободы, их ждали кордоны, перекрывающие тротуары вдоль улицы Ленина, ведущие в сторону площади Победы. Поэтому колонна прошла по Замковой улице до перекрестка с улицей Калинина, на которой демонстрантов поджидали автозаки. Колонна перешла на сторону здания ПКБ АСУ и вернулась к перекрестку с улице Ленина.

Здесь небольшая часть колонны попыталась пройти через кордон милиции, занявший позицию у кафе «Бульбяная», что не было поддержано основной массой демонстрантов. Лишь когда милиция начала бить людей, к свалке бросилась остальная часть колонны. Несколько человек были задержаны, а остальные перешли на сторону амфитеатра.

Путь вверх по улице Ленина был перегорожен цепочкой военнослужащих внутренних войск, однако, было видно, что в защитную экипировку одели явно не «сочников», а людей в годах, которые свою задачу восприняли без энтузиазма. В результате манифестантам удалось проскользнуть мимо этой цепочки, которая так и не могла блокировать всю ширину тротуара.

После этого манифестанты, оказавшиеся на улице Гоголя в районе облисполкома, вышли на бульвар улицы Богдана Хмельницкого, а дальше направились по улице Правды на восток. К этому моменту в колонне находилось до 750 человек.

В очередной раз мирное шествие силовики попытались заблокировать у проходной «Витебскэнерго». Здесь манифестанты, чтобы избегнуть столкновения с милицией, были вынуждены перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода. Водители остановились и создали людям «зеленый коридор».

Очередной конфликт между манифестантами и силовиками возник на лужайке напротив магазина «Пинскдрев» — на помощь человеку, которого пытались задержать с применением силы, бросились остальные манифестанты. Здесь милиция применяла дубинки и распыляла слезоточивый газ, но была вынуждена ретироваться в автобусы.

Далее демонстранты шли без особых препятствий, но в сопровождении колонны из нескольких автобусов и танцованного грузовика, в которых силовики преследовали колонну. Так люди прошли Смоленскую улицу и стали двигаться по Московскому проспекту в сторону площади Победы. Однако, увидев очередной кордон на перекресте с улицей Чкалова, дворами прошли на проспект Строителей.

Там они дошли до улицы Чкалова и двинулись на юг. В какой-то момент снова подъехали автобусы с милицией и в момент задержания одного из людей, силовики рассекли колонну. Вероятно они поняли ненадежность ветеранской команды ВВ, потому что, судя по эмблемам, использовали усиление из сотрудников Департамента охраны. Люди снова были вынуждены спасаться от милиции, перебегая улицу. В знак солидарности водители гудели в клаксоны.

С такими перипетиями, кочуя с одной стороны улицы на другую, манифестанты дошли до улицы Воинов-Интернационалистов и пошли к кафедральному костелу Иисуса Милосердного. Здесь их встречал колокольный звон, а священник благословлял проходящих людей. Колонна скандировала «Спасибо! Спасибо!». От костела люди стали расходиться, многие уезжали на такси, опасаясь «хапуна» по дороге домой.

Уже после окончания шествия был задержан при невыясненных обстоятельствах витебский журналист Дмитрий Казакевич. Всего, по заявлению милиции, 6 сентября в Витебске было задержано более 10 участников протестов. В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело — якобы он ударил милиционера.

Следует отметить, что до этого в Витебске мирно прошли уже немало шествий. Эксцессы возникли только после того, после того как милиция вопреки обещаниям, высказанным на встрече в облисполкоме, начала силовыми методами препятствовать горожанам в мирных протестах.