Десятки гранат и снарядов нашли в двух местах под Витебском

Іван Дзедушкін • 08/9/20 20:23 • Здарэнні

4 сентября в двух местах в Витебском районе были обнаружены боеприпасы — общее число гранат и артиллерийских снарядов превышало сотню.



Сначала в 17:00 милиция получила сообщение о том, возле деревни Пестуница нашли боеприпасы. Там саперы извлекли 19 ручных гранат «Ф-1», 6 ружейных гранат и одну минометная мина калибра 120 миллиметров.

Через пару часов на взрывоопасные предметы наткнулись у деревни Старое Село. Там арсенал оказался более внушительным: 57 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров, 10 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров и по одному экземпляру гранат «РГД-33», «РПГ-40», «РГ-42» и «Ф-1».

Все обнаруженные боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны, они были уничтожены саперно-пиротехнической группой войсковой части 5524, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.