ГАИ задержала грузовик с металлоломом в Дубровенском районе, груз изъяли
7 сентября сотрудники ГАИ задержали в Дубровеском районе грузовик с металлоломом.
Вечером на автодороге «Дубровно-Ляды» неподалеку от деревни Савино инспекторы остановили машину «Volvo FM9», в которой незаконно перевозилось 4 тонны лома черного металла.
За рулем автомобиля находился 45-летний безработный житель Могилева. Нелегальный груз изъяли. Дубровенский РОВД проводит проверку, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
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