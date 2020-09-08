ГАИ задержала грузовик с металлоломом в Дубровенском районе, груз изъяли

Іван Дзедушкін • 08/9/20 11:55 • Эканоміка

7 сентября сотрудники ГАИ задержали в Дубровеском районе грузовик с металлоломом.



Вечером на автодороге «Дубровно-Ляды» неподалеку от деревни Савино инспекторы остановили машину «Volvo FM9», в которой незаконно перевозилось 4 тонны лома черного металла.

За рулем автомобиля находился 45-летний безработный житель Могилева. Нелегальный груз изъяли. Дубровенский РОВД проводит проверку, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.