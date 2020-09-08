ГАИ задержала грузовик с металлоломом в Дубровенском районе, груз изъяли

• 08/9/20 11:55 • Эканоміка

7 сентября сотрудники ГАИ задержали в Дубровеском районе грузовик с металлоломом.
Пункт сбора металлолома. Фото Сергея Серебро

Вечером на автодороге «Дубровно-Ляды» неподалеку от деревни Савино инспекторы остановили машину «Volvo FM9», в которой незаконно перевозилось 4 тонны лома черного металла.

За рулем автомобиля находился 45-летний безработный житель Могилева. Нелегальный груз изъяли. Дубровенский РОВД проводит проверку, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

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